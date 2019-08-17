Полосовые завесы ПВХ

Для ухода понадобится тряпка или пылесос. Очистка полосовых завес не требует особых навыков и средств: для ухода за многими видами жалюзи можно использовать стандартные принадлежности для уборки. Помните, что для протирки жалюзи из стеклоткани используют только сухую тряпку. За хлопковыми ламелями ухаживать намного труднее, и делать это необходимо раз в год. Полосовые завесы перекрывают выход нагретому или охлажденному воздуху, предотвращают возникновение сквозняков. Они открываются только в том месте, где необходимо организовать арку или проход. Полосовые завесы прекрасно защищают помещение от шума, пыли, насекомых и птиц, улучшают тепло- и влагообмен. Подобные конструкции устанавливают как внутри, так и снаружи дверных проёмов.