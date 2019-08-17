Полосовые завесы ПВХ
Полосовые завесы – это вертикальные полосы, выполненные из ткани ПВХ подвешивающиеся с особым перекрытием над стенным проемом, разграничивая воздушные потоки в помещении, за счет чего достигается снижение расходов на охлаждение или обогрев приблизительно на 50%. Также они оберегают Ваших сотрудников от лишних сквозняков, пыли, шума, влаги и запахов. Также полосовыми завесами ПВХ можно не дорого разделить производственную площадь.
Фото полосовых завес
Благодаря используемым современным материалам полосовые завесы ПВХ отличаются повышенной прочностью и долговечностью:
- не подвержены ультрафиолету;
- отличаются легким уходом;
- не появляются заломы и складки;
- не гниют и не преют;
- не поддерживают горение
- не боятся перепадов температур;
- могут быть цветными и прозрачными;
- могут быть стационарными
- могут сдвигаться в сторону.
- легко устанавливаются
Виды полосовых завес:
Существует 5 различий полосовых завес:
- Размеры:
2 х 200, 3 х 300, 4 х 400, 2 х 300 (мм)
- Прозрачность:
прозрачные, полупрозрачные и не прозрачные
- Цвет:
прозрачно-синий, прозрачно-голубой, прозрачно-зеленоватый, полупрозрачный красный, не прозрачный красный, не прозрачный серый. Есть возможность изготовить ПВХ завесу любого цвета под заказ (минимальный заказ от 2000 п.м.) Также есть специализированные ткани для сварочных работ полупрозрачные бронзовые, зеленые и красные
- Температурный режим:
Стандартная завеса ПВХ (от -5 С° до +50 С°)
Морозоустойчивая завеса ПВХ (от -50 С° до +25 С°)
Специальная сварочная завеса ПВХ (от -5 С° до +70 С°)
- Внешний вид:
Гладкие — используются в простых условиях эксплуатации, чаще всего ими разделяют производственные площади, либо устанавливают в холодильных камерах.
Рифленые — нужны для более сурового режима использования, такие завесы имеют с обеих сторон ребра жесткости, благодаря которым имеют более высокую износостойкость, так как соприкасаются с движущемся объектом не всей поверхностью, по тем же причинам такие завеcы ПВХ остаются дольше прозрачными и меньше пачкаются. Их чаще всего устанавливают в местах с высоким уровнем движения транспортных средств
Цены на полосовые завесы по состоянию на 30.07.2020 года
- Завеса ПВХ 2 мм * 200 мм стандартная прозрачная 169 руб./м.п.
от - 5 до + 50
- Завеса ПВХ 3 мм * 300 мм стандартная прозрачная 320 руб./м.п.
от - 5 до + 50
- Завеса ПВХ 4 мм * 400 мм стандартная прозрачная 650 руб./м.п.
от - 5 до + 50
- Завеса ПВХ 2 мм * 200 морозоустойчивая прозрачная гладкая 179 руб/м.п.
от -50 до +25
- Завеса ПВХ 3 мм * 300 морозоустойчивая прозрачная гладкая 340 руб/м.п.
от -50 до +25
- Завеса ПВХ 4 мм * 400 морозоустойчивая прозрачная гладкая 670руб/м.п.
от -50 до +25
- Завеса ПВХ 3 мм * 300 стандартная прозрачная рифленая 370руб/м.п.
от -5 до +50
- Завеса ПВХ 2 мм * 200 морозоустойчивая прозрачная рифленая 200руб/м.п.
от -50 до +25
- Завеса ПВХ 3 мм * 300 морозоустойчивая прозрачная рифленая 390руб/м.п.
от -50 до +25
- Завеса ПВХ 4 мм * 400 морозоустойчивая прозрачная рифленая 690руб/м.п.
от -50 до +25
- Завеса ПВХ 2 мм * 200 красная полупрозрачная 200руб/м.п.
от -5 до +50
- Завеса ПВХ 2 мм * 300 красная полупрозрачная 380руб/м.п.
от -5 до +50
- Завеса ПВХ 2 мм * 200 серая не прозрачная 220 руб/м.п.
от -15 до +50
- Завеса ПВХ 2 мм * 300 серая не прозрачная 400 руб/м.п.
от -15 до +50
- Гребенка оцинкованная (шаг 4 см) 420руб/м
1 метр
- Гребенка нержавеющая (шаг 5 см) 620руб/м
1 метр
- Пластина оцинкованная 200 мм (5 проушин) 50руб/шт
- Пластина оцинкованная 300 мм (7 проушин) 70руб/шт
- Пластина оцинкованная 400 мм (10 проушин) 90руб/шт
- Пластина нержавеющая 200 мм (4 проушины) 100руб/шт
- Пластина нержавеющая 300 мм (6 проушин) 120руб/шт
Услуги
- Монтаж от 6000 руб.
- Доставка полосовых завес от 1500 руб.
Возможно внесение аванса электронными деньгами
Калькулятор
Рассчитать стоимость монтажа и изделий по определенным размерам, а так же количество и стоимость необходимой фурнитуры, Вам помогут наши сотрудники по телефону.
Порядок заказа завес ПВХ
Первый вариант - вызов мастера замерщика
Вызов замерщика подразумевает замер и последующий монтаж изделий.
Вы, звоните по телефонам, указанным в разделе контакты или оставляете заявку на вызов Замерщика, после с Вами созванивается наш сотрудник и договаривается на удобное для Вас время встречи.
При встрече с Замерщиком:
- выбираете цвет завес ПВХ;
- способ крепления завес, соответствующую фурнитуру;
- производятся необходимые замеры;
- рассчитывается стоимость изделий и работ, составляется договор, назначается дата монтажа (изготовление завес ПВХ в течении 3-7 дней в зависимости от загруженности) ;
- Вы подписываете договор, вносите авансовый платеж в размере 60% от общей стоимости работ указанных в договоре (авансовый платеж можно внести, любым удобным для Вас способом);
- в договоренную дату производится монтаж;
- замерщик сдаёт Вам объект в день монтажа, получая взамен Вашу удавлетворенность проделаной работой.
Монтаж штор выполняется за один день, при завершении монтажа требуется присутствие Заказчика для приемки работы и окончательного расчета и подписания акта приемки выполненных работ.
Второй вариант - самостоятельный замер и установка
- изготовление завес из ткани ПВХ происходит согласно замерам Заказчика. Вы выполняете замеры отправляете по почте или приезжаете к нам в офис;
- наши сотрудники уточняют, обсуждают с Вами методы крепления. Вы выберете наиболее приемлемый для вас вариант, цвет;
- производится расчет стоимости изделий, составляется и подписывается договор, вносится предоплата.
- В течении 5 рабочих дней с Вами свяжется менеджер и сообщит, что Ваш заказ готов.
- Вы сможете забрать завесы ПВХ приехав к нам в офис в Москву или на производство в Московскую область. Либо заказать доставку в любое удобное для Вас место.
Информация для регионов:
В данном случае порядок работ дистанционный:
- вы делаете самостоятельные замеры (можно проконсультироваться по телефону с менеджером);
- высылаете на почту организации размеры завес и необходимые пояснения, фотографии, чертеж, способ крепления;
- мы просчитываем стоимость изделий, если вас все устраивает, утверждаем, заключаем договор выставляем счет на ваше имя (организацию), который можно оплатить в удобном для вас банке;
- после поступления денег на счет организации, мы приступаем к изготовлению заказанных вами изделий, после изготовления организуем отправку изделий в Ваш город.
Десять причин заказать полосовые завесы в Ctepan.ru
- Большие производственные площади
- Помощь в составлении чертежей и рекомендации для самоустановки полосовых завес
- Все полосовые завесы лично проверяет на качество управляющий цеха
- Опыт установки штор на нестандартных автомойках, различной сложности
- Опыт установки штор на большой высоте.
- Соблюдение всех сроков и договоренностей в любую погоду
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание и ремонт при повреждениях
- В Ctepan.ru используется только качественные проверенные временем материалы
С чем сталкивается заказчик при заказе изделий с заниженной стоимостью
- Не соблюдение сроков и договоренностей
- Ошибки в замерах и чертежах в следствии чего изделие не устанавливается
- Нет гарантийного обслуживания, исполнитель просто теряется
- Отсутствие юридического и фактического адреса, только сайт в интернете
Как ухаживать за полосовыми завесами
Для ухода понадобится тряпка или пылесос. Очистка полосовых завес не требует особых навыков и средств: для ухода за многими видами жалюзи можно использовать стандартные принадлежности для уборки. Помните, что для протирки жалюзи из стеклоткани используют только сухую тряпку. За хлопковыми ламелями ухаживать намного труднее, и делать это необходимо раз в год. Полосовые завесы перекрывают выход нагретому или охлажденному воздуху, предотвращают возникновение сквозняков. Они открываются только в том месте, где необходимо организовать арку или проход. Полосовые завесы прекрасно защищают помещение от шума, пыли, насекомых и птиц, улучшают тепло- и влагообмен. Подобные конструкции устанавливают как внутри, так и снаружи дверных проёмов.
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